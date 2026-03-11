قطارات الاتحاد تشغّل 100 رحلة شحن خلال 9 أيام وتنقل 459 ألف طن من البضائع

تواصل شركة قطارات الاتحاد لخدمات الشحن، إحدى الشركات التابعة لقطارات الاتحاد، عملياتها المنتظمة لشحن البضائع عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، في خطوة تعكس الدور المتنامي للسكك الحديدية في دعم حركة التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة.

وتوفر الشبكة ربطاً موثوقاً بين المناطق الصناعية الرئيسية والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية، بما يضمن استمرارية تدفق البضائع بكفاءة عالية.

وأعلنت قطارات الاتحاد تشغيل أكثر من 100 رحلة شحن خلال تسعة أيام، نقلت من خلالها ما يزيد على 459 ألف طن من البضائع، إضافة إلى أكثر من 7900 حاوية، ما يؤكد كفاءة الشبكة الوطنية وقدرتها على دعم الحركة التجارية في مختلف الظروف.

وفي إطار تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة، خصصت الشركة قطارات لخدمة الفجيرة ومحطة ميناء الغيل الجاف في رأس الخيمة، مع دعم العمليات بتشغيل خمس رحلات إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن.

كما تعمل قطارات الاتحاد على تشغيل ممرات إضافية على الشبكة، مع إعادة توجيه الطاقة الاستيعابية متعددة الوسائط نحو موانئ الساحل الشرقي، بما يسهم في تسريع حركة نقل البضائع وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة.