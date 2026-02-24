«طرق دبي» تكرّم 80 مدرباً للسياقة و4 منشآت متميزة للتعليم

كرّمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 80 مدرباً للسياقة، من المتميزين في أداء مهامهم، و4 منشآت لتعليم قيادة المركبات، ممن حققوا أعلى النتائج في المستهدفات المحددة في خدمة تدريب السائقين وأعلى معدلات النجاح في اختبارات المعرفة والساحة الذكية والطريق، وذلك خلال حفل تم عقده في مقر الهيئة، بحضور ممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي ومنشآت تعليم قيادة المركبات.

وأكد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، خلال حفل التكريم، أن مبادرة تكريم المتميزين من المدربين ومنشآت تعليم قيادة المركبات تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالصحة والسلامة والأمان وإسعاد المتعاملين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في ترسيخ بيئة نقل آمنة، وتقديم خدمات مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين إلى المستوى العالمي.

وأضاف أن إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص، تتولّى تقييم المدربين بشكل سنوي واختيار المتميزين في أداء مهامهم، حسب معايير التقييم المعتمدة ووفقاً لسياسة شاملة ومتطورة لتدريب وترخيص السائقين، عبر منصة رقمية، كما يتم تكريم المعاهد الاستثنائية التي حققت أعلى المستهدفات في خدمات فحص السائقين.

وهنأ محبوب المكرمين على تميزهم في الأداء، مثمّناً جهود مُزوّدي خدمات تدريب وتأهيل السائقين من معاهد ومدربي السياقة والمدربين في خدمة تدريب السائقين وتحقيق أعلى معدلات النجاح في اختبارات المعرفة والساحة الذكية والطريق.