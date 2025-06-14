قمة أبوظبي للبنية التحتية تنعقد 17 و18 الجاري

أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (ADPIC) عن انعقاد «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025» تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة» يومي 17 و18 يونيو في مركز أبوظبي للطاقة، حيث تستكشف دور البنية التحتية المتكاملة، التي تستجيب لحاجات وتطلعات السكان، إلى جانب تعزيز رفاهية المعيشة والاستدامة والمرونة الاقتصادية في مدن العالم.

وستجمع القمة والتي من المتوقع أن تصبح الفعالية الأبرز لقطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة، نخبة من صُنّاع السياسات والمسؤولين التنفيذيين وقادة القطاع لإطلاق حوارٍ مؤثر حول أحدث الاتجاهات العالمية والتطورات التكنولوجية والابتكارات التي تُشكل أنماط الحياة الحضرية المستقبلية.

وتركّز القمة على قطاعات رئيسية مثل البناء، والرعاية الصحية، والتنقل، والطاقة، والتصميم العمراني، كما تسلّط الضوء على أهم المستجدات في مجال المدن الذكية والبنية التحتية المعيارية، والتخطيط القائم على تعزيز جودة الحياة، والابتكار في التصميم، ونماذج الاستثمار العالمية، والأطر التنظيمية المستقبلية.

وستشهد القمة حضور أكثر من ألفي زائر، إلى جانب مشاركة مباشرة لأكثر من 70 من نخبة صُنّاع القرار والمؤثرين في أبرز القطاعات الحيوية، و25 جهة عارضة تستعرض خبراتها وتقنياتها من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يؤكد مكانة قمة أبوظبي للبنية التحتية كمنصة عالمية للبنية التحتية المستدامة التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.