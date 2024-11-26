إنجاز إنارة طرق أم سقيم 1 وأبوهيل والبراحة بدبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال إنارة الطرق غير المضاءة في منطقة أم سقيم 1 وأبوهيل والبراحة، وذلك في إطار خطة إنارة الطرق 2024 – 2026 التي تستهدف 40 منطقة حتى نهاية عام 2026، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة الساعية إلى تطوير شبكة الطرق ومرافقها، ومن ضمنها تطوير نظم إنارة الطرق بإمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، واستيعاب التطور العمراني والسكاني، لتلبية تطلعات سكان وزوار الإمارة بأن تكون أحياء دبي الأفضل والأجمل على مستوى العالم.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: حرصت الهيئة على الاستعانة بأحدث الحلول التقنية الذكية والمبتكرة، التي توائم البيئة المناخية في دولة الإمارات، لرفع مستوى السلامة المرورية والأمان لمستخدمي الطريق من المركبات والمشاة، حيث تم تركيب 959 عموداً وإنارة الطرق غير المضاءة من خلال إضافة 1,010 وحدات إنارة بتقنية الليد الصديق للبيئة، وتمديد كابلات أرضية بطول 47,140 متراً في منطقة أم سقيم 1 وأبوهيل والبراحة.

وأضاف: «تشهد الفترة الحالية تنفيذ حزمة من أعمال الإنارة في مواقع متفرقة، متضمنة منطقة مردف، وأم سقيم الثانية والثالثة، والمنارة، وشارع محمية المريال، والطريق المؤدي إلى قاعدة المنهاد الجوية، وشوارع ومواقف متفرقة في منطقة عود ميثاء، حيث سيبلغ عدد الأعمدة التي سيتم تركيبها في تلك المناطق 763 عموداً وإضافة 764 وحدة إنارة موفرة للطاقة وتمديد كابلات أرضية بطول 48,170 متراً، ومنطقة الصفاء الأولى والثانية، وشوارع ومواقف متفرقة في مناطق الحضيبة، والسطوة، والبدع، والوحيدة، بالإضافة إلى منطقة جميرا».

وأشار البنا إلى أن الهيئة ستواصل إنارة الطرق في عام 2025، لتشمل منطقة الممزر، وأم الشيف، والصفوح الأولى، والعوير الثانية، والقوز السكنية الأولى والثالثة، وند الحمر، والطريق المؤدي إلى باب الشمس وشوارع ومواقف متفرقة في كل من منطقة هور العنز، وهور العنز شرق، والنهدة الأولى والثانية، ومحيصنة الثانية، والروية الثالثة، والرفاعة، وبور سعيد، وزعبيل الأولى، والراشدية، ومنطقة البرشاء جنوب الأولى والثالثة.

كما سيشهد عام 2026 إنارة الطرق في منطقة عود المطينة الأولى، وأم رمول، والجافلية، والمرموم، وند الشبا الأولى، والورسان الثانية، ومدينة هند والخليج التجاري الأول، والجداف، وشوارع ومواقف متفرقة في رأس الخور الصناعية الأولى والثانية والثالثة، والقرهود، والطوار الأولى والثانية والثالثة، وحصيان ومنطقة القصيص السكنية الأولى والثانية والثالثة.