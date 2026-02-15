«طرق دبي» تعتمد معايير فحص لتمديد العمر التشغيلي لدراجات توصيل الطلبات

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معايير فحص لتمديد العمر التشغيلي لدراجات توصيل الطلبات، تتيح خدمة تجديد تسجيل الدراجة لمزاولة نشاط التوصيل لمدة عام إضافي، للارتقاء بمستوى معايير السلامة المطبقة في هذا النشاط، ودعم استدامة نموه.

وستطبق معايير الفحص الفني الشاملة لدراجات توصيل الطلبات المطورة وفق أفضل الممارسات العالمية، بصورة «اختيارية» في مراكز الفحص وعبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ضمن خدمة «تمديد العمر الافتراضي لدراجات التوصيل»، وذلك وفق آلية واضحة تضمن سلامتها ومواءمتها لمتطلبات النشاط قبل تجديد تسجيلها للعام الخامس. وأكد خالد محمد صالح، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية في الهيئة أن قطاع التوصيل شهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة وأكد أن مبادرة الفحص الفني، التي تم تطويرها لقطاع التوصيل تساهم في دعم نمو القطاع ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للمتعاملين وتساهم في الحفاظ على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق وتقليل التكاليف على الشركات المشغلة ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأضاف صالح أن مبادرة تمديد العمر الافتراضي لدراجات التوصيل، تسهم في حوكمة هذا النشاط وتعزيز نموه واستدامته لما له من دور حيوي في اقتصاد الإمارة وتسهيل حياة المجتمع، لافتاً إلى نمو عدد شركات ودراجات التوصيل، الأمر الذي يعكس أهمية تطبيق معايير دقيقة تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأكد أن الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، وضعت خطة مشاريع ومبادرات عدة لدعم نمو هذا القطاع، كما أطلقت مبادرات عدة شملت تخصيص محطات واستراحات لسائقي توصيل الطلبات، مزودة بمرافق خدمية، ومبادرات متعلقة بتحديد مسارات مخصصة لدراجات التوصيل، واعتماد لوحات أرقام صفراء مخصصة لدراجات التوصيل لتعزيز السلامة، إلى جانب تطوير محطات شحن ومبادرات أخرى تستهدف الحد من إجهاد السائقين وتعزيز السلامة على الطرق، وبما يدعم استدامة نمو هذا القطاع. كما أكدت الهيئة أنه يمكن لشركات توصيل الطلبات، التي تستخدم الدراجات النارية في دبي الاستفادة من هذه الخدمة، التي ستمكنها من تمديد عمر دراجات التوصيل الخاصة بها، من خلال خطوات سهلة وسريعة عبر موقع الالكترونية.