ضاحي خلفان يستقل رحلة تجريبية على متن قطار الركاب من دبي إلى الفجيرة

استقل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رحلة تجريبية على متن قطار الركاب، انطلقت من منطقة القدرة بدبي وصولاً إلى محطة الركاب بمدينة الهلال في الفجيرة.

رافق معاليه شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، واللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار الضباط، وعدد من المسؤولين في قطارات الاتحاد.

وعلى متن القطار، استمع معالي الفريق ضاحي خلفان إلى شرح من الكوادر الوطنية في قطارات الاتحاد حول أهم المستجدات الخاصة بالمشروع الوطني، بما فيها المسارات الأولى لقطار الركاب المقرر تشغيله خلال العام الجاري، والتي ستربط كلاً من العاصمة أبوظبي عبر محطة مدينة محمد بن زايد، إلى محطة إمارة دبي وتحديداً في عقارات جميرا للغولف وصولاً إلى محطة مدينة الهلال في إمارة الفجيرة، عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وعلى المسارات الأخرى للقطار والتي سيتم تشغيلها تدريجياً، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 11 محطة، تعزز الربط بين إمارات الدولة وتوفر خدمات تنقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والسياح.

وأشاد معاليه بمشروع قطار الركاب الذي يعد واحداً من أهم مشاريع البنية التحتية في الإمارات، إذ يعكس المشروع الحيوي الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق نهضة الدولة، لما له من أثر إيجابي كبير على كافة الأصعدة التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد معاليه أن قطار الاتحاد هو شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزّز مسيرة الإمارات نحو المستقبل، وهو أحد المكونات الرئيسة ضمن رؤية الدولة لبناء شبكة مترابطة تواكب متطلبات التنمية وتدعم مكانة الدولة كمحور لوجستي متقدم على مستوى المنطقة والعالم، وتسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين المناطق.

كما شدد معاليه على أن هذا المشروع الاستراتيجي يعكس روح الاتحاد ويدعم طموحات أبنائه ويترجم حرصهم على تعزيز قدرات الوطن في جميع المجالات، فضلاً عن كونه يعد أحد أهم عناصر دعم منظومة الاستدامة.