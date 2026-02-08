خبراء نقل يناقشون في دبي مستقبل التنقل الذكي

ناقش قادة دوليون في قطاع النقل بدبي، خلال ملتقى كيوليس إم اتش اي السنوي، الذي عقد في جامعة برمنغهام، التوجهات المستقبلية للتنقل الذكي والمستدام، مع التركيز على التحديات التشغيلية والتحولات التقنية، ومتطلبات التخطيط طويل الأمد، في إطار رؤية تمتد حتى عام 2026.

وشهد الحدث حضوراً رفيع المستوى، عكس قوة التناغم القيادي داخل المجموعة، حيث انضم كل من يوين دوبوي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، وأليستير غوردون، الرئيس التنفيذي لشركة كيوليس في المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، إلى الفريق التنفيذي للشركة.

وقد شكل الملتقى منصة الإطلاق الرسمية لـ«الخطة الاستراتيجية 2026»، حيث وفر إطاراً تعاونياً رفيع المستوى لاستعراض أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2025، بما في ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية، والتقدم المحرز في مجالات التنقل الذكي.

وتمحورت أجندة اليوم حول جلسات نقاشية وورش عمل مكثفة، شارك خلالها فريق القيادة في مناقشات معمقة لتناول التحديات المقبلة، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة. ومن خلال توظيف أحدث التقنيات أسهمت هذه الجلسات في توحيد الرؤية والجهود نحو تحقيق رسالة المجموعة في تقديم حلول نقل آمنة ومستدامة وموثوقة لعام 2026 وما بعده.