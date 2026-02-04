28 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال 2025 بنمو 6.66 %

أعلنت هيئة النقل في عجمان تحقيق نمو في عدد مستخدمي مركبات الأجرة خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المستخدمين 28,012,152 مستخدماً، بنسبة نمو 6.66 % مقارنة بعام 2024، الذي سجل 26,263,418 مستخدماً، ما يعكس استمرار الإقبال على خدمات مركبات الأجرة كأحد أهم وسائل التنقل في إمارة عجمان.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في الهيئة، أن هذه النتائج تعكس جهود الهيئة المتواصلة في تطوير منظومة النقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن أسطول مركبات الأجرة مزود بأحدث التقنيات التي تضمن راحة وأمان المستخدمين، من خلال أنظمة التتبع اللحظي، وكاميرات المراقبة، وخيارات الدفع الرقمي.