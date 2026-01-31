اتفاقية لإنشاء أكبر مشروع للبنية التحتية لمياه الصرف الصحي في رأس الخيمة

وقّعت حكومة رأس الخيمة، ممثلة بدائرة الخدمات العامة، اتفاقية طويلة الأجل لمعالجة مياه الصرف الصحي مع تحالف شركات يضم كلاً من «الاتحاد للماء والكهرباء»، و«طاقة لحلول المياه»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، و«سور الدولية لخدمات المياه»، تغطي إنشاء أكبر محطة في رأس الخيمة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة 60 ألف متر مكعب يومياً.

والتي يُتوقع أن توفر خدماتها لقرابة 300 ألف نسمة عند اكتمالها. ويهدف التعاون إلى تطوير وتوسيع البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي في الإمارة بما يعزز رؤيتها بعيدة المدى للتنمية المستدامة للمجتمعات والمناطق الحضرية، ويحافظ على بيئتها، ويرتقي بجودة خدماتها العامة.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن توقيع الاتفاقية يعكس نهج إمارة رأس الخيمة في تطوير المشاريع الحيوية التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة.