«طرق دبي» تطلق حملة لتعزيز ثقافة السلامة وراحة ركاب المترو والترام

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون مع كيوليس ام اتش اي (مشغّل مترو وترام دبي)، حملة توعوية لتعزيز السلامة ونشر قواعد استخدام وسائل النقل العام في شبكتي المترو والترام، وذلك في إطار حرص الهيئة المستمر على ضمان تجربة تنقّل آمنة وسلسة ومريحة لجميع مستخدمي منظومة النقل الجماعي، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية في السلامة وجودة الخدمات.

وقال حسن المطوّع، مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات: «إن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل العامة بشكل عام، ومترو وترام دبي بشكل خاص، من خلال نشر الوعي بمجموعة من الممارسات الأساسية، من أبرزها اختيار العربة المناسبة، ومنح أولوية الجلوس لأصحاب الهمم وكبار السن، والحفاظ على انسيابية الحركة عند الأبواب، واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم. وأضاف أن مترو وترام دبي، بما لهما من مكانة رائدة كأحد أكثر أنظمة النقل تطوراً وكفاءة على مستوى العالم، يسعيان عبر هذه الحملات إلى ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والراحة في كل رحلة».

وأضاف المطوّع أن الحملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الركاب من خلال تعزيز مستويات الراحة والسلاسة أثناء الرحلات، والحد من المخاطر، وضمان الحفاظ على بيئة آمنة داخل القطارات والمحطات، إلى جانب تحسين انسيابية الحركة ومنع أيّ معوّقات قد تؤثر في تنقّل الركاب، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات المقدَّمة لجميع المستخدمين.

وتابع: إن الحملة تُنفّذ عبر منظومة شاملة ومتكاملة من قنوات التواصل، تتضمن الرسائل الإرشادية الصوتية والمرئية داخل عربات المترو والترام، والشاشات الرقمية، ولوحات التوعية في المحطات، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع ومن جميع الأعمار بشكل فعّال ومباشر.

وأضاف: «تتكامل جهود الحملة مع الدور الحيوي الذي يقوم به موظفو الهيئة في المحطات، بما في ذلك موظفو خدمة المتعاملين ومفتشو التذاكر والفرق التشغيلية، من خلال تفاعلهم المباشر واليومي مع الركاب وتقديم الإرشادات والدعم الفوري عند الحاجة. ويسهم ذلك في تعزيز مفاهيم السلامة وقواعد الاستخدام السليم، وتيسير حركة التنقّل، وضمان راحة مستخدمي وسائل النقل الجماعي».