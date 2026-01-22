«أجرة الشارقة» تنقل 9.31 ملايين راكب خلال 2025

كشفت «أجرة الشارقة» عن نقل أكثر من 9.31 ملايين راكب خلال عام 2025، محققة نمواً في أعداد نقل الركاب بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024، وتضمنت نقل 917 ألف راكب من خلال الحجز عبر التطبيق الذكي «يانغو»، إلى جانب نقل 760 ألف راكب من المنطقة الشرقية والوسطى.

وقال خالد الكندي، مدير عام أجرة الشارقة: «هذه الأرقام تعكس الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات أجرة الشارقة، ما يؤكد ثقة الجمهور في جودة الخدمات المقدمة عبر أسطول مركباتنا، بما يحقق رؤيتنا في تقديم تجربة نقل مميزة تلبي احتياجات مستخدمي أجرة الشارقة، وتؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في الأجرة».

وأكد الكندي أن الشركة وفرت مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات، وجعل المركبات في الشارقة صديقة للبيئة، وسعيها الدائم والمستمر لتطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، لافتاً إلى أن أجرة الشارقة تسعى إلى تحويل أسطول مركباتها بنسبة 100% إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء بحلول عام 2027، وذلك بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتصبح إمارة صديقة للبيئة.

وتقدم أجرة الشارقة سلسلة من الخدمات المتكاملة لمستخدميها، ومنها خدمات مركبات الأجرة داخل المدينة، وخدمة مركبات الأجرة داخل المطار، وخدمة المركبات النسائية، وخدمة المركبات العائلية، وخدمة المركبات الفارهة (ليموزين)، وخدمة توصيل طلبة المدارس (رافق)، وخدمة ذوي الإعاقة، وخدمة مركبات المنطقة الشرقية والوسطى.