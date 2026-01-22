«طرق دبي» تطلق برنامج «القيادات التنفيذية»

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع جامعة أريزونا، برنامج «القيادات التنفيذية»، الذي يهدف إلى تطوير مهارات القيادات التنفيذية ومديري الإدارات، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ورفع كفاءة التنفيذ، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل الذكي عالمياً. ويؤكد البرنامج التزام الهيئة المستمر بتطوير القيادات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

يأتي التعاون مع جامعة أريزونا في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من خبرات عالمية رائدة في مجال الابتكار وتطوير القيادات، بما ينسجم مع توجهاتها في الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قيادات قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية فاعلة، تسهم في تحقيق رؤية ومستهدفات الهيئة المستقبلية لقطاع النقل والمواصلات، وتضمن استدامة منظومة النقل، وتعزز تنافسية دبي وريادتها في هذا القطاع الحيوي.

والتقى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالبروفيسور أناستاسيا غوش، نائب العميد لشؤون الشراكات في كلية «إيلر» للإدارة في جامعة أريزونا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطلاع على الخدمات والبرامج التدريبية والتعليمية، التي تقدمها الجامعة.

قيادات

وأكد معاليه، حرص الهيئة على تطوير الموارد البشرية، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لاستدامة الريادة، وقال: «تولي الهيئة اهتماماً استراتيجياً لتأهيل قيادات الصفين الأول والثاني، وتمكين القادة التنفيذيين عبر برامج تطويرية متقدمة، وشراكات معرفية عالمية، من استشراف المستقبل وصناعة التغيير الإيجابي في منظومة العمل، كما نعمل على تعزيز قدرات كوادرنا في إدارة التحديات، وصناعة القرار الاستراتيجي، وقيادة الفرق متعددة التخصصات، بما يضمن أعلى مستويات الأداء المؤسسي والتميز التشغيلي».

وأضاف: مشاريعنا الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، والتنقّل الذكي، تتطلب كفاءات بشرية قادرة على إدارة هذه المشاريع، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مؤكداً حرص الهيئة على توفير بيئة عمل تحفّز على الإبداع، وتدعم التعلّم المستمر، وتستقطب أفضل المواهب، وتطورها لتحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام.

تجربة تعليمية

ويتضمن البرنامج تجربة تعليمية متكاملة، تمتد ستة أيام، تجمع بين التفكير الاستراتيجي، وتحليل نظم الأعمال، واستشراف المستقبل، عبر محاور تطبيقية ودراسات حالة مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرة المشاركين على تحليل القضايا التشغيلية، وتقييم البدائل، وصياغة حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية، قائمة على البيانات، واستشراف المستقبل.

ويركّز البرنامج بشكل مباشر على معالجة التحديات الواقعية، من خلال حلول مبتكرة تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وفق منهجية واضحة تشمل تحليل الخيارات، ودراسة المقايضات، وبناء خطط تنفيذ عملية، بما يضمن مخرجات قابلة للتطبيق الفوري وذات أثر ملموس.

ويقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة بجامعة أريزونا، حيث يُوجه المشاركون لاستخلاص مبادئ تصميم القرار، وقواعده القابلة للتطبيق، واختبارها، بما يتوافق مع البيئة التنظيمية والتشغيلية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويشكّل البرنامج منصة تفاعلية لعرض النماذج والاستراتيجيات، التي يطوّرها المشاركون أمام لجنة من الخبراء وصنّاع القرار، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مبادرات عملية، تدعم مسيرة الهيئة وتوجهاتها المستقبلية، وترسّخ جاهزيتها المؤسسية واستدامة مخرجاتها.