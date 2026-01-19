«طرق دبي»: وصول 250 حافلة جديدة بينها 40 «كهربائية» الأولى من نوعها بالدولة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وصول الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة البالغ عددها 250 حافلة، ضمن عقد يشمل شراء 735 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، «يورو 6»، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسيجري استكمال توريد الحافلات خلال العام الجاري.

وتفقد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، الحافلة الكهربائية من نوع «Zhongtong»، التي تعد أول حافلة يجري تشغيلها على الخطوط الحضرية في الإمارة، وصممت خصيصاً لتتلاءم مع الظروف التشغيلية، حيث تتمتع بمدى تشغيلي يصل إلى 280 كيلومتراً بتعبئة واحدة، وهو ما يمكنها من إكمال رحلاتها اليومية دون الحاجة للعودة إلى محطات الإيواء لإعادة الشحن، وتبلغ حجم البطارية 434 كيلو واط/ساعة، مدعومة بشاحن ABB، بقدرة 360 كيلو واط.

واستمع معاليه خلال الرحلة لشرح عن الحافلة، التي يبلغ طولها 12 متراً، وتتسع لسبعين راكباً، ومزودة بنظام كاميرات 360 درجة، وتمتاز بمواصفات سلامة عالمية، وهي حاصلة على شهادات اعتماد دولية، وتعمل بنظام متطور لتبريد البطاريات يتناسب مع الأجواء المناخية في الدولة، وجرى تجربتها في دبي لأكثر من ثلاثة أشهر، وأظهرت مراحل الفحص والتشغيل التجريبي للحافلة الكهربائية نتائج إيجابية، في استقرار منظومة الدفع الكهربائي وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب سلامة الأنظمة الرئيسة، مثل البطارية، والتبريد، والمكابح، إلى جانب فاعليتها في العمل على الخطوط التشغيلية، من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، واستجابة المكابح، وأداء التكييف والتبريد مع ثبات المركبة في حالات التوقف المتكررة وتغير السرعات، إضافة إلى تسجيل نسبة رضا مرتفعة من السائقين والركاب بلغت 95 %.

وأكد معالي مطر الطاير أن شراء الحافلات الجديدة يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في توفير منظومة نقل جماعي مستدامة ومرنة، تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي العالمية مركزاً جاذباً للفعاليات العالمية، وتحقيق مستهدف خطة دبي الحضرية 2040.

وقال الطاير: «ستشهد المرحلة المقبلة زيادة تدريجية في أعداد الحافلات الكهربائية العاملة في الإمارة، تماشياً مع التوجهات الوطنية لخفض البصمة الكربونية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لتعزيز مكانة دبي واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، كما تدعم هذه الجهود استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050)، التي تهدف إلى تحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100 % من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050».

يتضمن العقد شراء (40) حافلة كهربائية، من نوع «Zhongtong»، بمواصفات خليجية، تم اختبارها وتجربتها في المنطقة، 549 حافلة لخدمة المدينة منها (400) حافلة من نوع (MAN)، و(149) حافلة من نوع «Zhongtong»، بمواصفات عالية من الأمان والرفاهية والجودة، وهي مزودة بمحرك «يورو 6» الصديق للبيئة، ومصنفة ضمن الفئة الثانية لتصنيف الأمم المتحدة للمركبات (Class II)، وهو ما يعطي مرونة في تشغيل الحافلات على الخطوط الحضرية، وعلى الطرق الطويلة السريعة (Inter-Urban)، كما يتضمن العقد شراء (76) حافلة ذات الطابقين، من نوع (VOLVO)، و(70) حافلة مفصلية نوع (Isuzu Anadolu) لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وخدمة المناطق الجديدة، لتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال.

وزودت معظم الحافلات بنظام رقيب لمتابعة وتحسين سلوك السائقين، من خلال استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز معايير السلامة في الحافلات، ونظام راصد الإلكتروني لتسجيل عدد الركاب الفعلي مقارنة بنظام الدفع للتحصيل الآلي، بهدف تقليل التهرب من دفع التعرفة، وكذلك نظام إلكتروني لتحديد هوية السائق داخل الحافلة وربطه مع نظام التشغيل، كما ستزود الحافلات بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات.

وتمتاز الحافلات الجديدة بتجهيزها بأنظمة ذكية ومتطورة، تعزز مستويات الأمان والرفاهية، تشمل نظام مراقبة سلوك السائقين، ونظام العدّ الآلي للركاب، ونظام التعريف الإلكتروني لهوية السائق وربطه بأنظمة التشغيل، إلى جانب تجهيزات عالية لمعايير السلامة والراحة، مثل المقاعد المريحة وأحزمة الأمان والتصميم الداخلي العصري، وروعي في تصميم الحافلات توفير مدخل منخفض لتسهيل صعود ونزول أصحاب الهمم، ومقاعد مخصصة للأطفال، وأماكن للدراجات الهوائية، وخدمات الواي فاي، ومنافذ شحن الهواتف، وتشطيبات داخلية عالية الجودة، فضلاً عن اعتماد بروتوكول وطني لفحص استهلاك الوقود المعياري، يعد الأول من نوعه خليجياً، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.