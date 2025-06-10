سعود بن صقر يستعرض وسلطان البهرة ترسيخ مفاهيم التسامح الديني

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب سموه بالدكتور مفضل سيف الدين وجرى مناقشة عدد من المواضيع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، إلى جانب استعراض أهمية دعم المبادرات الخيرية والمشاريع الإنسانية المستدامة، وترسيخ مفاهيم التسامح الديني والتعايش بين مختلف الطوائف والأديان.

وعبّر الدكتور مفضل سيف الدين عن بالغ شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالقيم الرفيعة التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي، لاسيما فيما يتعلق بالتسامح والتعايش بين الثقافات والأديان، معتبراً دولة الإمارات نموذجاً للمجتمعات الإسلامية المتسامحة التي تُعلي قيم المحبة والسلام.