محمد الشرقي يؤكد أهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين شعوب العالم

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مقر البابوية بالكاتدرائية المرقسيّة بالعباسية بالقاهرة، قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية نشر قيم التسامح الديني والتعايش الإنساني بين شعوب العالم.

ودور المؤسسات الدينية في تعزيز مفاهيم الإخاء بين الأديان السماوية كافة. كما أشار سموه إلى وثيقة الأخوة الإنسانية في دولة الإمارات 2019، والتي وقّع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا الراحل فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لتكون نموذجاً لحوار الأديان ومعاني السّلام والعيش المشترك والأخوة الإنسانية.

وقدم قداسة البابا تواضروس لمحة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تأسست في القرن الأول على يد القديس مرقس. من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في متحف دار الكتب والوثائق القوميّة المصري، أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية حفظ التراث الإنساني بكافة أشكاله وضرورة تناقله بين الأجيال، لافتاً إلى حرص إمارة الفجيرة على حفظ التراث الثقافي ونشره عبر المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية النوعية.