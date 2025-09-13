«الإمارات تحب» تحتفي بالجالية الإيرانية

دبي ــ مرفت عبد الحميد

أكد راشد التميمي مدير منصة «الإمارات تحب» أن فعالية الاحتفال بالجالية الإيرانية في الإمارات التي تنظمها المنصة تعكس رؤية الإمارات للتعايش وتقديرها للمقيمين من كافة شعوب العالم.

وقال إن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمات الجالية الإيرانية في مجالات عدة أبرزها الصحة والفنون والاقتصاد والتعليم، مشيراً إلى أنهم شركاء دوماً في الإنجاز.

وأضاف التميمي أن الاحتفالية التي أقيمت وتضمنت عدة أنشطة وفقرات وبرامج هي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة التي أرادت أن تكون الإمارات منصة عالمية للتعايش الإيجابي، وتظهر للعالم أن المحبة والتسامح قوتان ناعمتان دافعتان لنمو وتطور المجتمعات.