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«تنمية المجتمع» تنظم إفطاراً في بيت العائلة الإبراهيمية

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البيان

أبوظبي

نظّمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، إفطاراً جماعياً في بيت العائلة الإبراهيمية، بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وحمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الأديان المختلفة، في مشهد يعكس قيم التسامح والتآخي التي تتميز بها إمارة أبوظبي.

جاء تنظيم الإفطار في بيت العائلة الإبراهيمية، تأكيداً على نهج الإمارة الراسخ في بناء مجتمع متماسك، يسوده التنوع الثقافي والديني، حيث يشكل هذا الصرح الحضاري رمزاً عالمياً للتعايش الإنساني.