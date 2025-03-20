استفادت منها 117 دولة.. 90.5 مليار درهم مساعدات الإمارات في عهد الشيخ زايد

تجاوزت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية، التي قدمتها الإمارات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الـ 90.5 مليار درهم، استفادت منها ما يزيد على 117 دولة، فقد تعدى كرمه وسخاؤه كل الحدود المتعارفة، وكان، رحمه الله، دائماً في طليعة أهل الخير والعطاء في أي مكان دون أي تفرقة على أساس العرق أو الدين.

ولم يكن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مجرد قائد، بل كان رمزاً عالمياً للعطاء والإنسانية، ترك بصمة وأثراً عالمياً في عطائه، فمن المساجد التي تعمر بالإيمان، إلى المستشفيات التي تعالج الملايين، ومن الجامعات التي تنير العقول، إلى المدن التي تحمل اسمه، يشهد العالم أجمع على إرثه الإنساني العريق.

وتلخص تلك المساجد، والمستشفيات والمراكز الطبية، والصروح الثقافية والعلمية، والمدن والقرى السكنية، وغيرها من الشواهد، رؤية القائد المؤسس وتجسد مقولته الشهيرة: «إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله بها يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا».

وتحمل العشرات من المساجد حول العالم اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومنها مسجد الشيخ زايد في «أكسفورد» ببريطانيا، ومسجد الشيخ زايد في نيروبي بكينيا، ومسجد الشيخ زايد في أستوكهولم بالسويد، ومسجد الشيخ زايد في كيرا بإثيوبيا، ومسجد الشيخ زايد في نينغشيا بالصين.

مدارس وكليات

آمن الشيخ زايد، رحمه الله، بأن تقدم الشعوب يقاس بمستوى التعليم وانتشاره، وعليه أمر، طيب الله ثراه، ببناء المدارس والمعاهد والكليات وغيرها من صروح العالم والثقافة في عدد كبير من دول العالم، ومنها مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في متحف اللوفر بفرنسا، وكلية زايد للعلوم الإدارية والقانونية في «بامكو» عاصمة مالي، وكلية زايد للبنات نيودلهي في الهند، وكلية زايد للحاسوب «شيتاغونج» في بنغلادش، ومركز زايد الثقافي أستوكهولم - السويد، ومركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية - بكين، وكلية زايد للبنات في أوكلاند - نيوزيلاندا.

وتوفر المستشفيات والمراكز الطبية التي تحمل اسم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مختلف أنواع الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لملايين البشر حول العالم، وفق أرقى المعايير الدولية، ومنها على سبيل المثال، معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال في واشنطن، ومركز زايد لرعاية الأطفال في كينيا، ومركز زايد الإقليمي لإنقاذ البصر في جامبيا، ومركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن. وتحمل العديد من المدن اسم الشيخ زايد وفاءً وعرفاناً لسيرته العطرة ومآثره العظيمة.