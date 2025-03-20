محمد الشرقي: الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً في العطاء

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لتخليد الإرث الإنساني وقيم الخير والعطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومواصلة السَّير على نهجه وترسيخه في المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور سموه فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني، الذي نظمته جمعية الفجيرة الخيرية، في فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية.

وأشار سموه إلى النموذج العالمي الذي أسسته دولة الإمارات، وقيادتها، في ترسيخ ثقافة الخير والعطاء والإنسانية حول العالم، امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواصلة نهجه في مدّ يد العون للمحتاجين في بقاع الأرض كافة.

كما نوّه سموه بمسيرة المشاريع الخيرية والإنسانية التي تواصلها حكومة دولة الإمارات وشعبها، في صورة تعكس استلهاماً لمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم القضايا الإنسانية لتشمل أقطار العالم، ومساعدة الإنسان أينما كان لينعم بحياةٍ كريمةٍ ومستقبلٍ أفضل.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة 19 من الأيتام من أبناء الجمعية المتفوقين دراسياً، و3 من أصحاب الهمم مع عائلاتهم، و52 أسرة منتجة، وعدداً من المتطوعين والموظفين المتميزين.

كما كرّم سموه 19 جهة داعمة للعمل الخيري على رأسها وزارة تمكين المجتمع، وبنك دبي الإسلامي، لمساهماتهم الفاعلة في مجال العمل الإنساني، ليصل عدد المكرّمين إلى 97 من أفراد وجهات.

وقال معالي سعيد محمد الرقباني إن يوم زايد للعمل الإنساني هو يوم الوفاء والولاء لقيم الخير والبذل والعطاء الإنساني.

وأضاف الرقباني أن عدد المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية عام 2024 بلغ نحو 782 ألف مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 59 مليون درهم توزعت على مشروعات وبرامج ومبادرات عدة.