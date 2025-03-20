أحمد بن سعيد: زايد مدرسة في العمل الإنساني

أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مدرسة في العطاء.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونحتفي بمسيرة عطاء لم تعرف حدوداً ولا زمناً، أثمرت في نفوسنا، وفي وجدان كل إماراتي، حباً للخير والإحسان ونشر الأمل.. الشيخ زايد مدرسة في العطاء والعمل الإنساني.. قائد أسعد شعبه استثمر في الإنسان والإنسانية، ووصل عطاؤه إلى كل محتاج ومسكين حول العالم.. وعلى خطاه مستمرون في العطاء كأساس في رحلة بناء الأوطان وتقدمها».