«بيت الخير» توزع 60 ألف وجبة في «يوم زايد للعمل الإنساني»

كثفت جمعية بيت الخير في يوم زايد للعمل الإنساني نشاطاتها الخيرية والإنسانية، ووزعت بهذه المناسبة أمس، 60 ألف وجبة إفطار، ونظمت حفلاً لتكريم الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشروع «إفطار صائم»، الذي وفر على مدى السنوات العشر الأخيرة ملايين الوجبات المتكاملة لملايين العمال المقيمين من مختلف الجنسيات.

وأقيم حفل التكريم في مسجد الرواشد في منطقة الطي، حيث تقيم الجمعية إحدى خيمها الرمضانية من أصل 8 خيم في دبي و12 خيمة في جميع الإمارات و90 موقعاً ونقطة توزيع في مختلف الإمارات، لتوزيع ما يزيد على 1.5 مليون وجبة خلال الشهر المبارك.

حضر الاحتفال - مندوباً عن مجلس الإدارة - عابدين طاهر العوضي، المدير العام للجمعية، الذي رحب بممثلي الشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح الحملة الرمضانية وبشكل خاص مشروع إفطار صائم وفي مقدمتهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي يرعى الخيمة الماسية في هور العنز والتي تقدم يومياً ما لا يقل عن 5500 وجبة إفطار.

كما تم تكريم حكومة دبي الرقمية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، و«أوقاف دبي»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وواحة دبي للسيليكون، ومؤسسة دبي للمناطق المتكاملة، وشركة الإمارات للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، والأنصاري للصرافة ومصرف أبوظبي الإسلامي ومؤسسة ميديا 24 وشركة أمريكانا ومجموعة الخياط وصيدليات ابن سينا وصيدليات سارة وشركات طلبات وغيرها.