استهدفت دعم الكوادر البشرية.. 202 مليون درهم لتمكين 3.5 ملايين شـخص بالمهارات والموارد

تعزيز التعاضد المجتمعي وقيم الحوار وإبراز دور الإعلام في التنمية

بلغ إجمالي إنفاق مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتـوم العالمية، ضمن محـور تمكين المجتمعات، خلال عام 2024 نحو 202 مليون درهم، اسـتفاد منها أكثر من 3.5 ملايين شـخص.

وتعمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن هذا المحور، على دعم الكوادر البشرية بالمهارات والموارد اللازمة، وخلق بيئة داعمة تحثهم على تطوير مجتمعاتهم بما يواكب التغيرات والتطورات العالمية.وتهدف مبادرات ومشاريع هذا المحور إلى ترسيخ ثقافة الأمل ونشر الإيجابية، وإعداد قيادات قادرة على النهوض بمجتمعاتها، والاستثمار في المواهب الرياضية.

تكريم

وشهد عام 2024، حفل تتويج صناع الأمل في دورته الرابعة، الذي أُقيم وسط حضور جماهيري حاشد بلغ 12 ألف شخص. وخلال الحفل، تم تكريم أربعة فائزين في نهائيات المبادرة، تقديراً لجهودهم الملهمة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، حيث حصل كل منهم على مكافأة مالية قدرها مليون درهم، ليصل إجمالي الجوائز إلى أربعة ملايين درهم.

وتُوّجت العراقية تالا الخليل بلقب «صانعة الأمل» الأولى، عن مشروعها الإنساني المخصص لدعم أطفال متلازمة داون والمصابين بالسرطان، بعدما حصلت على أعلى نسبة تصويت في الحفل.وتأكيداً على جهودها في تقديم برامج تدريبية متخصِّصة، تواصل كلية محمد بن راشد آل مكتوم للإدارة الحكومية ريادتها في تقديم برامج تعليمية مبتكرة.

وفي عام 2024، قامت الكلية بتخريج 5754 شخصاً، مجهّزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لخدمة مجتمعاتهم.

واحتفل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة خلال عام 2024 بالذكرى العشرين على تأسيسه، حيث خرّج المركز على مدار عقدين أكثر من 850 قائداً إماراتياً في مختلف القطاعات. وأسهم المركز بدورٍ حيوي في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مناصب قيادية. وخلال عام 2024 عزز مركز محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري الوعي بالتاريخ والثقافة والتراث الإماراتي من خلال مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات التي استقطبت 86887 مستفيداً، ما يؤكد دوره المحوري في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التواصل الحضاري.

وانطلقت الدورة الثانية والعشرون من منتدى الإعلام العربي، بمشاركة 3500 شخص من القيادات والرموز الإعلامية، وكبار الكُتّاب والمفكرين، والمسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.وفي دورتها الثالثة والعشرين، كرّمت جائزة الإعلام العربي 14 فائزاً ضمن فئاتها الرئيسية الثلاث: «جائزة الصحافة العربية»، و«جائزة الإعلام الرقمي»، و«جائزة الإعلام المرئي»، وجاء هذا التكريم خلال حفلٍ رفيع المستوى حضره 2000 شخصية من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية، وكبار الكتّاب والمفكرين، وروّاد الإعلام العربي، وقيادات المؤسسات الإعلامية، في احتفاء يعكس مكانة الجائزة.

المواهب

وشهد عام 2024 انعقاد دورتين من مؤتمر دبي الرياضي، حيث انعقدت الدورة الثامنة عشرة من المؤتمر في يناير 2024، تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، في حين انعقدت الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر في ديسمبر 2024 تحت شعار «المواهب في كرة القدم.. من الاكتشاف إلى البطولات».

ونجحت مؤسسة المبادرات في عام 2024 في إتمام شراكتها مع مؤسسة ريال مدريد، التي انطلقت بموجب اتفاقية موقعة في 2019، بهدف دعم 10 من أكاديميات ريال مدريد الرياضية في مصر، والأردن، والمغرب.