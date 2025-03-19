نهيان بن زايد: الإمارات تمضي قدماً في مسيرة الخير والعطاء

قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إن دولة الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة تمضي قدماً في مسيرة الخير والعطاء، وتقدم للعالم نموذجاً ملهماً للعطاء الإنساني بفضل مبادراتها المستدامة وأياديها البيضاء التي تمتد بالعون للمحتاجين في العالم أجمع.

وأضاف سموه: «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، مناسبة وطنية مهمة للتعبير عن اقتدائنا ووفائنا لنهج قدوتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مجال العطاء الإنساني والعمل الخيري، حيث علمنا «رحمه الله» أنه بالخير والعطاء تسمو وتزدهر الأمم.

وتابع: إن دولة الإمارات نجحت على مدار أكثر من 5 عقود في ترسيخ نموذج عالمي فريد للعمل الإنساني المستدام، وما نشهده في الوقت الحالي من زخم متواصل في العمل الإنساني يمثل ترجمة حقيقية لرؤى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ورعاية سموه للعديد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف تخفيف وطأة معاناة الإنسان أينما كان.

واختتم سموه بالقول: في هذا اليوم العظيم.. أبعث تحية تقدير واعتزاز إلى صناع العمل الإنساني من عاملين في الميدان وإداريين ومتطوعين، فبجهودهم تظل رسالة الخير والعطاء الإنساني موصولة من دولة الإمارات للعالم أجمع.

محطة مهمة

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة مهمة في مسيرة الإمارات الإنسانية، حيث تمكنت الدولة من تحقيق نقلات نوعية في تحسين مجالات العمل الخيري والإنساني والإغاثي، لتنتقل به من مجرد مساعدات آنية في أوقات الأزمات والكوارث إلى مشاريع تنموية كبرى تسهم في تطوير ورفاه وإسعاد الشعوب والمجتمعات الأقل حظاً.

وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية تعد فرصة لاستلهام العبر والدروس من إرث المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مجالات البذل والعطاء، إضافة إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مكانة دولة الإمارات، والتي أضحت نموذجاً متفرداً في العطاء الإنساني العالمي.

وبلغ إجمالي قيمة المساعدات المالية التي قدمتها المؤسسة منذ نشأتها في العام 1992 حتى نهاية العام 2024، نحو 1.79 مليار درهم، شملت مساعدات داخل الدولة وخارجها، استفاد منها 188 دولة حول العالم.

وتوزعت تلك المساعدات إلى 50.12% للمساعدات التنموية، و36.75% للمساعدات الخيرية، و13.13% للمساعدات الإنسانية، وتصدرت قطاعات التعليم والصحة والإغاثة كأكثر القطاعات التي استحوذت على أولويات المؤسسة خلال الـعقود الماضية، في حين استأثرت قارتا آسيا وأفريقيا بالنصيب الأكبر من المساعدات باعتبارها الأكثر حاجة لجهود التنمية.

وتمكنت المؤسسة على مدار أكثر من 3 عقود، من مواجهة التحديات الإنسانية المستجدة في عدد من المناطق المتضررة حول العالم؛ وذلك من خلال تبني المبادرات والمشاريع الإغاثية والتنموية التي أسهمت في تحسين جودة الحياة، ورفع المعاناة عن كاهل المتأثرين بالكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب.