«استشاري الشارقة» يدعم مبادرة «إفطار الصائم»

شارك المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في فعالية «إفطار الصائم»، التي نظمتها جمعية الشارقة الخيرية من خلال المساهمة في إفطار الصائم في منطقة المصلى بمدينة الشارقة، والتي تُعد من أكبر التجمعات العمالية واستفاد منها 1200 صائم.

وأقيمت الفعالية، مساء أمس الأول، تحت شعار «إفطار الصائم من المجلس الاستشاري»، تأكيداً على الدور المجتمعي والإنساني الذي يتبناه المجلس في خدمة المجتمع واستكمالاً لجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دعم المبادرات الخيرية وتعزيز روح التكافل المجتمعي شهدت الفعالية مشاركة واسعة من أعضاء المجلس الاستشاري، يتقدمهم سلطان بن دلموك السويدي، وراشد صالح الحمادي، وماجد الدرويشي الشامسي، ومحمد علي جابر الحمادي، ونجليه خالد وراشد، وذلك نيابة عن رئيس وأعضاء وعضوات المجلس، ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتور إسلام الشيوي، حيث جسدوا نموذجاً مشرفاً في العطاء والمشاركة المجتمعية.

كما تواجدت كوادر جمعية الشارقة الخيرية جنباً إلى جنب مع أعضاء المجلس في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، في أجواء من التكافل والتآخي.

وأكد أعضاء المجلس الاستشاري أن هذه المشاركة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وتجسد التلاحم بين مختلف فئات المجتمع.