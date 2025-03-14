لقاء رمضاني للجنة العليا للأخوة الإنسانية

نظمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لقاء رمضانياً، بحضور عدد كبير من الشركاء وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى سفراء ودبلوماسيين. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل بين اللجنة العليا وشركائها والاحتفال بالشهر الفضيل لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتراحم والتآخي. وتم خلال الملتقى تكريم الفائزة بجائزة فن الأخوة الإنسانية، وهي المسابقة التي أطلقتها اللجنة تزامناً مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.

وشمل الملتقى معرضاً فنياً تم خلاله استعراض لوحات الخط العربي التي تعكس قيم ومبادئ وثيقة أبوظبي، إضافة إلى لوحات للمشاركين في مسابقة فن الأخوة الإنسانية.

وأكد خالد غانم، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن هذا اللقاء الرمضاني يجمع الشركاء تحت مظلة الأخوة الإنسانية، حيث يعبر المشاركون عن أهمية الروابط التي تجمعهم كبشر، بغض النظر عن الاختلاف في الفكر أو الخلفية الثقافية. من جانبها، قالت رحاب المنصوري، مستشار في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن اللجنة تنظم هذه اللقاءات الرمضانية لدعوة جميع الشركاء بهدف توثيق التعاون والعلاقات المشتركة والتعرف إليهم عن قرب.

وبحث فرص التعاون المستقبلية والتعريف بأهداف اللجنة ورؤيتها ورسالتها واستعراض الإنجازات التي حققتها اللجنة. من جهته، قال عبيد الكعبي، أستاذ مشارك في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن مشاركته تعكس اهتمام الجامعة بالمجال الفكري والعلوم الإنسانية، وإن هذه المبادرة تتزامن مع «عام المجتمع».