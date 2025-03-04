«حافلة الخير» توزع 5 آلاف وجبة يومياً

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي مبادرة «حافلة الخير» لتوزيع وجبات الإفطار، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية دبي الخيرية، انسجاماً مع قيم العطاء والتضامن المجتمعي التي يجسدها شهر رمضان المبارك، وتماشياً مع عام المجتمع الذي يعزز روح المسؤولية المجتمعية. وتهدف المبادرة إلى دعم القوى العاملة في دبي، تقديراً لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال توفير وجبات إفطار مغذية في بيئة تسودها روح الرحمة والتآخي، ومن المقرر توزيع 150 ألف وجبة طوال شهر رمضان المبارك، بمعدل 5000 وجبة يومياً، في المناطق العمالية الرئيسية بدبي، بما في ذلك جبل علي، القوز، مجمع دبي للاستثمار، ومنطقة المحيصنة، لترسيخ معاني التكافل الاجتماعي.

دعم القوى العاملة

أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال أن المبادرة تأتي في إطار التزام الإدارة بدعم القوى العاملة، تقديراً لدورهم الجوهري في مختلف القطاعات، مضيفاً: يجسد شهر رمضان معاني العطاء والتراحم، ومن خلال مبادرة «حافلة الخير»، نسعى إلى تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم اللازم للعمال الذين يساهمون في نهضة وازدهار دبي، هذه المبادرة تعكس جهودنا المستمرة في توفير بيئة إنسانية تعكس روح التآخي والتضامن.

وقال صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: نؤمن بأهمية العمل المشترك في تعزيز الروابط الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع، وخصوصاً في شهر رمضان الذي يعد فرصة للتضامن والعطاء.

نشر قيم الرحمة

كما أعرب أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، عن سعادته بالمشاركة في المبادرة، والتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في هذه المبادرة الإنسانية التي تساهم في نشر قيم الرحمة والإخاء التي تميز هذا الشهر الفضيل، وذلك ضمن حملتنا الرمضانية السنوية «يدوم الخير».

دعم

وتحظى المبادرة بدعم من ويسترن يونيون، الشركة العالمية الرائدة في تحويل الأموال، ومجموعة مصطفى بن عبد اللطيف، الرائدة في قطاع العقارات والاستثمارات، تأكيداً على التزامهما بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، وحرصهما على المساهمة في رفاهية المجتمع.