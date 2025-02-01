نهيان بن مبارك: جسور التواصل بين المجتمعات دعامة للسلام العالمي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، وفداً من القادة الهنود الأمريكيين، برئاسة الدكتور بهارات باراي، رئيس مجلس الصداقة الأمريكية الهندية، الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالوفد، مؤكداً حرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز شراكاتها الدولية وترسيخ قيم التفاهم والتعايش بين الشعوب من خلال مبادرات بناءة تدعم الحوار والانفتاح الثقافي.

وشدد معاليه على أهمية مدّ جسور التواصل الثقافي بين المجتمعات، باعتبارها دعامة رئيسية لتحقيق السلام والاستقرار العالمي. من جانبه أعرب الدكتور بهارات باراي عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال.

مشيداً بالدور الريادي لدولة الإمارات في ترسيخ التفاهم بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مثنياً على جهود الدولة في بناء شراكات دولية مؤثرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم السلام والتعاون الدولي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي.

إضافة إلى استكشاف الدور المحوري لدولة الإمارات في التدفقات العالمية للسلع، ورأس المال، والخدمات، والتقنيات الحديثة، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.

واستعرض الجانبان الإنجازات الرائدة التي حققتها الإمارات في مجالات التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، والتي عززت مكانتها نموذجاً عالمياً يحتذى به في نشر قيم الانفتاح والتعددية الثقافية. وفي ختام اللقاء، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات، مشيداً بالدور الحيوي الذي يؤديه مجلس الصداقة الأمريكية الهندية في توطيد العلاقات بين الشعوب.