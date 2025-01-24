«المؤتمر الأفريقي للسلم» يثمّن جهود الإمارات في نشر ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح

ثمّن مسؤولون مشاركون في الملتقى الدولي الخامس للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، الذي عقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تحت رعاية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبتنظيم الحكومة الموريتانية بالشراكة مع منتدى أبوظبي للسلم، جهود دولة الإمارات في نشر ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وترأس المؤتمر معالي الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وعقد تحت شعار «القارة الأفريقية.. واجب الحوار وراهنية المصالحات»، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين.

وأشاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطاب الافتتاح الرسمي للمؤتمر، بجهود منتدى أبوظبي للسلم في التأصيل لثقافة السلام والعمل على نشر روح الوئام وقيم الاعتدال والتآخي، التي هي جوهر ديننا الحنيف، مؤكداً أن ترسيخ روح الحوار، والحرص على المصالحات من أهم أولويات القارة الأفريقية.

من جهته، أكد معالي الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، حرص دولة الإمارات على ترسيخ السلام في أفريقيا والعالم أجمع، والتصدّي لتحديات الاستقرار والازدهار؛ لأن تلك رؤية مشتركة للدولتين.

ولفت إلى حاجة القارة الأفريقية إلى الحوار، مشيراً إلى أن المؤتمر هذا العام يأتي امتداداً لجهود السلام في القارة، ومحطة جديدة على دروبه، التي سلكها المؤتمر منذ انطلاقته، في بحثه الدائم عن أسباب الأمن والوئام، والعافية والسكينة، متحرياً في ذلك أفضل المقاربات.