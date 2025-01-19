محمد الشرقي: المبادرات الثقافية تعزز قيم الإسلام السمحاء

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على هامش «مجلس محمد بن حمد الشرقي». وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول تطورات قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وأهمية نشر الوعي والثقافة الصحية بين أفراد المجتمع تجاه الأمراض المستعصية خاصة.

كما جرى مناقشة دور المؤسسات والمختصين بمجال الرعاية الصحية في تعزيز المعرفة الصحية، ونشر المعلومات ودحض الشائعات، وتمكين أفراد واعين صحياً ومساهمين فاعلين في مسيرة بناء الوطن. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد عبدالله الحمودي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة، وأحمد محمد عبيد الخديم العنتلي، مدير مستشفى الفجيرة.

قصص ومآثر

من جهة أخرى أكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية المبادرات الثقافية في تعزيز قيم الإسلام السمحاء، وتسليط الضوء على قصص ومآثر السيرة النبوية الشريفة، عبر قطاع الثقافة ومجالات الإبداع المختلفة.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة البدر في قلعة الفجيرة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ونجلي سمو ولي عهد الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخة عائشة بنت محمد بن حمد الشرقي.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بتطوير قطاع الثقافة عبر المشاريع النوعية، التي ترتقي به، وتسهم في مواكبة تطلعات الدولة ورؤيتها في قطاع الصناعات الإبداعية على المستوى الوطني والدولي.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على الأعمال الفائزة في فئات الجائزة كافة، والمعروضة في منزل الشيخ محمد بن حمد الشرقي بقلعة الفجيرة، مشيداً سموه بالمستوى الإبداعي.