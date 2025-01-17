الإمارات تواصل إغاثة النازحين في مخيمات غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي تستهدف تقديم الدعم الإغاثي لسكان قطاع غزة، ومساعدة النازحين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، والشتاء القارس، والحصار المستمر. وشملت المساعدات الأخيرة توزيع الكسوة الشتوية على العائلات النازحة في مخيم «ساحل الزوايدة»، البالغ عددهم 250 أسرة.

إضافة إلى مخيمي «الحياة والأمل» و«المحسنين»، وكذلك على الأطفال النازحين في «مخيم الكروان»، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة. كما قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتقديم مستلزمات صحية للأطفال النازحين في «مدرسة حياة».

وتؤكد هذه الجهود المتواصلة لعملية «الفارس الشهم 3» الدور الإنساني للإمارات في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المناطق المتضررة.