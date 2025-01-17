نهيان بن مبارك يتسلم جائزة المجتمعات السيخية العالمية

تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلس معاليه بأبوظبي، جائزة التكريم الخاص من ممثلي المجتمعات السيخية العالمية، تقديراً لجهود معاليه الاستثنائية في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والحوار البناء بين الأديان، وتشجيع التنوع الثقافي، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، على المستويين المحلي والعالمي.

وسلم الجائزة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، الدكتور نافديب سينغ بانسال، مؤسس جوائز السيخ العالمية، ممثلاً عن المجتمع السيخي العالمي، والسيد سوريندر سينغ كانداري، رئيس معبد جورو ناناك داربار في جبل علي.

وفي كلمته عقب تسلم الجائزة، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن التزام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم وتعزيز ورعاية قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية بين البشر أجمعين يعد من أولويات هذا الوطن الذي أصبح مثالاً عالمياً في هذا المجال.

وأكد معاليه أننا تعلمنا من صاحب السمو رئيس الدولة العمل على تعزيز هذه القيم الإنسانية وبذل الجهود الممكنة كافة محلياً وعالمياً من أجل تجسيدها بين الأمم والشعوب مهما اختلفت دياناتهم وألوانهم وثقافاتهم، معبراً عن تقديره لهذا التكريم من المجتمع السيخي، والذي ترتكز قيمه على الخدمة والتواضع.

وأوضح معاليه أن هذا التكريم يعكس قيمة ودور الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في تعزيز الحوار بين الأديان والاحترام المتبادل وتعزيز القيم الإنسانية القائمة على احترام البشر جميعاً كونهم بشراً، ويؤكد القيم المشتركة التي تجمع المجتمعات والثقافات في جميع أنحاء العالم.