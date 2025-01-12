«الشارقة الخيرية» تتفقد 100 مشروع تنموي في غانا

تفقّد وفد جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة الدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد، 100 مشروع تنموي نفذتها الجمعية في شمال غانا في فترات سابقة للوقوف على مدى كفاءتها وضمان استمرارية عملها وفق أعلى معايير الجودة بما يحقق أهدافها التنموية على المدى الطويل.

وشملت زيارة الوفد الميدانية تنفيذ فعاليات خيرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة مثل توزيع 100 سلة غذائية استفاد منها أكثر من 400 شخص، إلى جانب مشروع «الأسر المنتجة»، وتفقد أعمال الصيانة لمجمع تعليمي مكون من ثلاثة فصول دراسية في منطقة تمالي تستوعب 90 طالباً.

وأكد الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التزام الجمعية بتقديم حلول تنموية مستدامة تحدث تغييراً إيجابياً في حياة الأفراد، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز دور التعليم والعمل الإنتاجي في تحقيق التمكين. وقال الكتبي: إن تعاون الجمعية مع الجامعة الأمريكية في الشارقة يعكس أهمية الشراكات المؤسسية في تحقيق الأهداف الخيرية والإنسانية بشكل فعال ومستدام.