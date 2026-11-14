7000 مشارك في المهرجان الوطني للتسامح





أكد معالي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن المهرجان الوطني للتسامح والتعايش يجسد للعالم الهوية الحقيقية للإمارات بوصفها مجتمعاً واحداً، ينتمي أفراده إلى دول كثيرة، وتجمعهم قيم مشتركة ثابته، ورفع معاليه أسمى آيات التقدير والاعتزاز بالقيادة الرشيدة، مؤكداً أن مقولة «في الإمارات الكل إماراتي» تجسد النهج الحقيقي للمهرجان.



جاء ذلك عقب افتتاح معاليه أعمال النسخة الثامنة للمهرجان الوطني للتسامح والتعايش، والذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش في حديقة «أم الإمارات» بأبوظبي، على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «نماء وانتماء»، بمشاركة دولية واسعة، تمثل أكثر من 24 دولة حول العالم، وبحضور متميز لجمهورية الهند بصفتها «ضيف شرف» المهرجان لهذا العام.

وحضر حفل الافتتاح عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وعدد من القيادات الاتحادية والمحلية والمبدعين، وأكثر من 60 سفيراً للدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات، كما حضر الافتتاح أكثر من 7000 شخص من مختلف الجنسيات، كما شهد الافتتاح ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات، وحشد غفير من السيدات والسادة والمهتمين بالشأن الثقافي والإنساني.



وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن شعار المهرجان لهذا العام «نماء وانتماء» يرمز إلى حقيقة جوهرية وأساسية في دولة الإمارات، مشدداً على أن مصدر قوة الوطن يكمن في القدرة الفريدة على احترام الاختلافات، والاحتفاء بالإنسانية المشتركة، والتعاون البنّاء لتحقيق الأهداف والغايات العليا، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات تثبت للعالم أجمع، يوماً بعد يوم، أن التنوع والوحدة يدعم ويقوي كلّ منهما الآخر.



ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بشكل خاص بجمهورية الهند «ضيف شرف المهرجان»، موجهاً الشكر للسفير الدكتور ديباك ميتال على انضمامه ومشاركته.

واستعرض معاليه أواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين، والتي تمتد لقرون مضت عبر التجارة والسفر والتبادل الثقافي المتبادل في أرجاء بحر العرب، لافتاً إلى أن هذه الصداقة تطورت لتصبح اليوم شراكة استراتيجية وحيوية شاملة، تغطي مجالات التجارة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها الكثير.



وأعلن معاليه عن تنظيم مراسم زراعة خاصة في «حدائق التسامح» للاحتفاء بهذه الصداقة التاريخية بين الإمارات والهند.



رحلة ملهمة

كما رحب معاليه بـ«قافلة النساء» اللواتي سلكن درب التسامح في رحلة ملهمة، انطلقت من منطقة الوثبة، وصولاً إلى مقر المهرجان، مشيراً إلى أن رحلتهن سلطت الضوء على أحد الركائز الأساسية لهذا الدرب وهي الصحة والعافية، وتزامناً مع عام الأسرة تمنى معاليه لكل أم وجدة وأخت وابنة دوام الصحة والقوة والقدرة على الازدهار، مؤكداً أن الأسر السليمة هي اللبنة الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، داعياً إلى جعل العافية أولوية يومية للجميع.



ومن جانبه أكد الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات، في كلمته أمس، في افتتاح المهرجان، أن اختيار الهند لتكون «ضيف الشرف» في هذه النسخة يعد شرفاً كبيراً يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها بلاده في قلوب شعب الإمارات، معرباً عن عميق امتنانه وتقديره للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومشيداً بدعمه المستمر للجالية الهندية في الدولة، وتشجيعه الدائم لمؤسساتها، وتأكيده الدائم على أن أبناء الجالية جزء لا يتجزأ من قصة نجاح هذا الوطن، مؤكداً أن توجيهات معاليه شكلت دائماً مصدر قوة ودعماً لأكثر من أربعة ملايين هندي يعيشون في الإمارات، ويقصدونها مستقراً لهم.



وأشار الدبلوماسي الهندي إلى أن هذا المهرجان يأتي استمراراً لنهج وإرث الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم دولة قائمة على التسامح، والاحترام، وقبول الآخر، معرباً عن ترحيبه بقرار الاحتفاء بحياة الوالد المؤسس وإرثه وقيمه سنوياً في السابع من يناير من كل عام تحت مسمى «زايد المؤسس»، كما شدد السفير على أنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غدت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً حياً للتناغم والتلاحم، حيث يعيش ويعمل فيها أفراد ينتمون لأكثر من 200 جنسية جنباً إلى جنب في أمن وسلام.



«شاي الكرك»

وفي لفتة رمزية تعكس عمق التمازج الثقافي قدم السفير نبذة عن «شاي الكرك» كونه دليلاً ملموساً على نجاح هذا التعايش وتأثيره المتبادل.



وشهد حفل الافتتاح، إلى جانب الكلمات الرسمية على المسرح الرئيسي، جانباً من الاستعراضات العالمية وعروضاً خاصة، قدمتها العديد من الفرق، ومنها أداءات مميزة لـ«فرقة أصوات التسامح»، التي تجمع عشرات الجنسيات في تناغم صوتي وموسيقي، وإنساني فريد، فضلاً عن لوحات فنية تراثية إماراتية وعربية، تؤكد اعتزاز الدولة بهويتها، وانفتاحها على حضارات الشرق والغرب معاً.