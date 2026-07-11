مسؤولة أممية بالإمارات تدعو قادة العالم لتعزيز السلام

انضمت ساجدة شوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في دولة الإمارات، إلى دعوة دولية واسعة تحث قادة العالم على تغليب الحوار والدبلوماسية وتعزيز جهود إحلال السلام، مؤكدة أهمية وضع كرامة الإنسان في صميم القرارات الدولية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل المكانة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي والحوار والتسامح، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم الثقافي، وتواصل دعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاءت تصريحات شوا ضمن نداء عالمي نسقه المجلس الروحي الدولي لتحويل الإنسانية (ISCTH)، وشارك فيه عدد من القادة الدوليين والبرلمانيين والشخصيات الدينية والإنسانية، بهدف الدعوة إلى تعزيز الحوار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة.

وقالت شوا: «آمل أن يختار القادة الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاطف بدلاً من اللامبالاة، وأن يضعوا كرامة الإنسان في قلب كل قرار».

ومن جانبه، أكد عضو البرلمان السويسري، الدكتور نيك غوغر، أن العالم يقف أمام مرحلة دقيقة تتطلب الابتعاد عن التصعيد، قائلاً: «العالم يشتعل، وعلى القادة اختيار الحوار بدلاً من التصعيد، واللاعنف بدلاً من الانتقام، فالحوار ليس ضعفاً، بل هو الطريق الوحيد إلى الأمام».

بدوره، شدد يان فيغيل، رئيس منظمة FOREF Europe والمبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، على أن احترام كرامة الإنسان والحقوق الأساسية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق سلام دائم ومستدام.

كما دعا عدد من القيادات الدينية إلى ترسيخ قيم الرحمة والتفاهم بين الشعوب، حيث أكد الدالاي لاما أن السلام الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان، في حين دعا الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، إلى رفع المزيد من الأصوات الداعمة للسلام.

وتضمن النداء أيضاً الإشارة إلى تصريحات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعا فيها إلى تقديم تنازلات متبادلة تفضي إلى اتفاقيات سلام طويلة الأمد.