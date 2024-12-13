«عونك يا وطن» ينظم حملة «شتاؤهم دفء» لدعم الأسر المتعففة والعمال

نظّم فريق «عونك يا وطن» مبادرة كسوة الشتاء للعام السابع على التوالي تحت شعار «شتاؤهم دفء» التي تستهدف الأسر المتعففة وفئة العمال في مدينة العين، وذلك بتوزيع كسوة الشتاء وحقائب شتوية تهدف إلى التخفيف من أثر برودة الطقس على الفئات المستهدفة من المبادرة، وتوفير الاحتياجات المناسبة من الملابس الشتوية والأغطية، وذلك بحضور الشيخ سعيد بن محمد بن حم العامري رئيس الفريق.

مبادرة «شتاؤهم دفء» تأتي في إطار استراتيجية فريق عونك يا وطن ودوره المجتمعي، وتعزيزاً لثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع وتجسيداً لمعاني المحبة والألفة بين أفراده.

وقال الشيخ سعيد بن حم: انطلقت مبادرة «شتاؤهم دفء» منذ 7 سنوات بتوفير كل ما يلزم الأسر المتعففة والعمال من احتياجات فصل الشتاء وسعينا خلال العام الحالي إلى أن نوسع نطاق الحملة على إطار أوسع، وذلك سعياً إلى إيصال المساعدات إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وإدخال السعادة في نفوسهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم ومساعدتهم في مواجهة برد الشتاء.

وتهدف المبادرة «شتاؤهم دفء» إلى التخفيف من أثر برودة الطقس في فصل الشتاء على شرائح المجتمع وخاصة العمال منها، وتوفير الاحتياجات المناسبة من الملابس الشتوية والأغطية.

وأشارت سلام فوزات القاسم، منسق فريق عونك يا وطن إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى بث الدفء في نفوس العمال في مدينة العين، وتعزيز اندماجهم في المجتمع المحلي، لأنهم شرائح مجتمعية بحاجة للمساندة والدعم. وتحمل هذه المبادرة أهمية معنوية كبيرة للعمال