نهيان بن مبارك يبحث والمبعوث السويسري قيم التعايش والتسامح

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في أبوظبي أمس، فولفغانغ أماديوس برولهارت، المبعوث السويسري إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور آرثر ماتلي سفير سويسرا لدى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز قيم التعايش السلمي والتسامح والأخوة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد من أبرز الأولويات المشتركة لدولة الإمارات وسويسرا، كما تطرقا إلى أهمية تعزيز فرص السلام والتفاهم بين الأمم والشعوب في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالتعاون القائم بين الإمارات وسويسرا، مؤكداً أن الدولة، تعمل على تعزيز مبادئ التسامح والتعايش كجزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية ونهجها في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك بين دول العالم لنشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الحضارات والشعوب، ومؤكداً أن التعاون الدولي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف السامية.

وأعرب معاليه عن سعادته بهذه اللقاء المثمر وما تضمنه من أفكار ورؤى، مرحباً بسعادة فولفغانغ أماديوس برولهارت، والوفد المرافق في الإمارات، ومتمنياً له التوفيق الدائم في رسالته.

وأشاد فولفغانغ أماديوس برولهارت، بدور الإمارات الريادي في تعزيز قيم التسامح والتعايش على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس التزاماً واضحاً بمبادئ السلام والتفاهم بين الثقافات.

وأكد أن سويسرا ترى في الإمارات شريكاً استراتيجياً في نشر ثقافة الحوار والتعاون بين الشعوب، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الإمارات في المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق التعايش السلمي والتفاهم المتبادل، ومشيداً بجهود وزارة التسامح والتعايش في إطلاق برامج ومبادرات فاعلة تسهم في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية.

فرص وخبرات

من جهة أخرى وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بتوسيع مجالات عمل الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال وهي مظلة جامعة أطلقها الصندوق تضم في عضويتها حاضنات ومسرعات الأعمال في الدولة، ليبلغ عدد الحاضنات في الشبكة 900 حاضنة، من كافة مناطق الدولة، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معاليه حرص الشبكة على توفر فرص العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الحاضنات، والإحاطة بالتطورات والمبادرات في مجالات ريادة الأعمال في الدولة والعالم. جاء ذلك عقب توقيع صندوق الوطن مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات ومسرعات أعمال جديدة لتنضم إلى الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن الشبكة الوطنية تساعد الحاضنات والأفراد المنتسبين لها على تحويل أفكارهم ومبادراتهم في مجالات الأعمال إلى شركات عاملة، وتشجيعهم على الانخراط في العمل الحر وإنشاء وإدارة الشركات، ويكون للشبكة دور حيوي في بث روح الحركة والحياة في المناخ الاقتصادي بالدولة من خلال تشجيع إنشاء وإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة.