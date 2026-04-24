نهيان بن مبارك: العمال جزء من أسرتنا الوطنية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الاحتفال بيوم العمال العالمي يأتي هذا العام في ظل ظروف إقليمية تتسم بالصراع وارتفاع حدة التوتر، ومع ذلك فالإمارات تواجه التحديات بالحكمة والثقة والقوة، التي بُنيت بعناية على مدى أكثر من خمسة عقود، بفضل قيادة حكيمة، ورؤية واضحة، ومؤسسات راسخة، وقيم ثابتة، واليوم، تستمر هذه الركائز في التطور والتقدم برعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فبالحكمة والعزم، والالتزام العميق برفاه الوطن، يقود سموه الإمارات في مسار من الاستقرار، والمسؤولية، والسلام، وقد وجهنا أن رعاية العمال واجب وشرف.

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في افتتاح احتفال الإمارات باليوم العالمي للعمال الذي نظمته مجموعة الدار بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش تحت شعار «أســرة واحـدة.. وطـــن واحــد»، بحضور 3000 مشارك يمثلون عمال الإمارات من مختلف القطاعات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «جمعتنا هذه المناسبة الخاصة للاحتفاء بكم وبجهودكم، وتفانيكم الذي أسهم في بناء دولة الإمارات».

وأضاف معاليه: إن احتفاء الإمارات بعام الأسرة يضفي على هذا اللقاء بُعداً أعمق، فنحن نفخر بأن نعدكم جزءاً من أسرتنا الوطنية الممتدة، التي تقوم على الاحترام والكرامة والرعاية المتبادلة، كما أننا نُقدر عائلاتكم التي تدعمونها وتضحون من أجلها في أوطانكم، وإن إخلاصكم لهم محل تقدير واعتزاز عميق، كما أن التزامكم بعملكم هنا، مع تحملكم لمسؤولياتكم هناك، يستحق كل تقدير واحترام، ونأمل أن تشعروا بأن دولة الإمارات هي وطنكم الثاني، لأننا نعتبركم أعضاء أساسيين في مجتمعنا ودولتنا.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات ستظل آمنة، مستقرة، راسخة، ومتطلعة إلى المستقبل، وثابتة على مبادئها، ومتمسكة بالتزامها بالتسامح، وسيواصل كل منا حماية هذا الوطن، والحفاظ على تماسك المجتمع، ودعم كل جهد يسهم في تحقيق السلام، وإنقاذ الأرواح، وإنهاء الصراعات، وتلك هي الطبيعة الحقيقية لدولتنا العزيزة.

وتوجه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد الـبـشريـة والـتوطـين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالشكر للعمال على جهودهم المستمرة ومساهماتهم الفاعلة في تحقيق الإنجازات التي ستظل محل تقدير واعتزاز في مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.