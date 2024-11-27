نهيان بن مبارك يشيد بعمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية ودورها في تعزيز السلم و الأمن

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس بالعاصمة أبوظبي وفد الكونغرس الأمريكي الذي ضم كلا من السيناتور فيسينتي جونزاليز والسيناتور أدريانو أيسبايات والسيدتين لورينا سينز وفياني كابريرا.

تناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في المجالات كافة وسبل دفعه إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الصلة بالقيم الإنسانية كالتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ودورها في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، لصالح تنمية شعوبه وتقدمها وازدهارها.

وعقب اللقاء، أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بعمق العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بالإمارات، والقائمة على دعم المصالح المشتركة للبلدين مؤكدا أهمية الحوار المتواصل مع الجانب الأمريكي لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورحب بوفد الكونجرس الأمريكي في الإمارات.

من جانبهم أعرب أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي عن شكرهم العميق لحسن الاستقبال وتبادل الأفكار، مؤكدين على الدور الإماراتي المهم في دعم السلم والأمن الدوليين.