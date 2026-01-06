مسؤولون يعزون في وفاة عوشة بنت محمد المري

قدم مسؤولون ومواطنون، أمس، واجب العزاء في وفاة عوشة بنت محمد المري، أرملة المرحوم أحمد بن عبيد بن طوق المري، والدة كل من محمد وأحمد وصلاح وعامر وعبيد وحريز وناصر وعمر وأبوبكر أحمد عبيد بن طوق المري.

وأعرب معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي خليفة سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والمعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، أمس، عن خالص تعازيهم ومواساتهم، داعين الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.