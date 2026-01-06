عمار النعيمي: شبابنا الثروة الحقيقية للوطن

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، العرس الجماعي السابع الذي نظمته المؤسسة، مساء أمس، في متحف الإمارة لـ55 عريساً من أبناء الإمارة.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة قائمة على المودة والرحمة والتعاون في تكوين أسرة صالحة وسعيدة ومستقرة. وأكد سموه أن القيادة الرشيدة تضع دعم شباب الإمارات وتمكينهم بمقدمة أولوياتها كونهم الثروة الحقيقة للوطن.

مشيراً إلى أن تنظيم هذا العرس الجماعي يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بتخفيف الأعباء على أبناء الإمارة المقبلين على الزواج وضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي.