نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي والمنصوري

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة جوير الله علي الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله «علي» إلى كريمة علي محمد الدحام المنصوري، وعائلة المحامي سالم علي الأحبابي بمناسبة زفاف نجله «خالد» إلى كريمة جوير الله علي الأحبابي، وأقيم الحفل في فندق إرث في أبوظبي.

وقدّم معاليه التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.