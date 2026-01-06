عمار النعيمي يعزي في وفاة سالم عبدالله الدوسري وعائشة عبدالله

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لهما سالم عبدالله سعود الدوسري، وعائشة مبارك عبدالله، وذلك خلال زيارته مجلسي العزاء في مجلسي العامر، وعبدالله أمين الشرفاء، في عجمان.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرتي الفقيدين، سائلاً العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وسعادة يوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.