بطاقة موحدة لأصحاب الهمم تسهل الوصول للخدمات بحلول 2026



أعلنت وزارة الأسرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة خدمات مبتكرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلعاتهم، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، وتكريس الشمول المجتمعي لهم.



وتتضمن المبادرة إصدار بطاقة واحدة معتمدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تسهل الوصول إلى الخدمات المتنوعة، بحلول يناير 2026.

وبموجب هذا التعاون، يلتزم الطرفان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحد للإعاقات، كما يلتزمان بتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.