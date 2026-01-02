Al Bayan
سيف بن زايد يعزي في وفاة محمد بن عبيد آل مكتوم

  • نهيان بن مبارك وشخبوط بن نهيان يقدمان واجب العزاء لأسرة الفقيد
وام

دبي
سيف بن زايد خلال تقديم واجب العزاء بحضور أحمد بن سعيد وأحمد وجمعة بن عبيد آل مكتوم
تصوير: نجيب محمد ووام
قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء المقام في منطقة جميرا الثانية بدبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

نهيان بن مبارك وشخبوط بن نهيان خلال العزاء بحضور أحمد وجمعة بن عبيد آل مكتوم ومكتوم وسعيد بن محمد بن حشر
كما قدّم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال زيارة معاليهما مجلس العزاء بدبي.

أحمد وجمعة بن عبيد آل مكتوم ومكتوم وسعيد بن محمد بن حشر ومحمد بن سليم خلال العزاء
جمعة بن عبيد آل مكتوم وسعيد بن محمد بن حشر والحضور
سعيد بن محمد بن حشر والحضور
