سيف بن زايد يعزي في وفاة محمد بن عبيد آل مكتوم

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء المقام في منطقة جميرا الثانية بدبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

نهيان بن مبارك وشخبوط بن نهيان خلال العزاء بحضور أحمد وجمعة بن عبيد آل مكتوم ومكتوم وسعيد بن محمد بن حشر

كما قدّم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال زيارة معاليهما مجلس العزاء بدبي.

أحمد وجمعة بن عبيد آل مكتوم ومكتوم وسعيد بن محمد بن حشر ومحمد بن سليم خلال العزاء

جمعة بن عبيد آل مكتوم وسعيد بن محمد بن حشر والحضور