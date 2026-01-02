«مؤسسات الشيخ محمد بن خالد» تختتم فعاليات عام المجتمع 2025

اختتمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، فعاليات عام المجتمع 2025، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

يأتي ذلك تزامناً مع ختام برنامج «أجيال المعرفة الوطني الشتوي 25»، عبر فعالية «غافتنا مريفة» تحت شعار «ريح الشمالي وجمعة هلي»، تأكيداً على ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي بين الأجيال.

وشهد الاختتام، الذي تم تنظيمه بحديقة منازف بالعين وبالتعاون بين جمعية محمد بن خالد آل نهيان للأجيال ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، عدة فعاليات منها القرائية، والتراثية، والبيئية، والرياضية، والفنية، والتي تسهم في بناء وعي وطني راسخ لدى الأطفال والناشئة، بما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع في تعزيز المشاركة المجتمعية والاستدامة الثقافية.

وشهدت الفعالية تواجد ودعم شراكات مجتمعية أسهمت في إثراء البرنامج، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المحلية، بجانب مشاركة نخبة من المبدعين والمهتمين بالثقافة والفنون، كما تضمنت الفعاليات فقرات استهدفت ربط المشاركين بالإرث الوطني والبيئة المحلية.

يذكر أن برنامج أجيال المعرفة الوطني الشتوي 2025، قدم على مدار أسبوعين حزمة من البرامج الثقافية والترفيهية والرحلات التوعوية. وجسدت فعالية «غافتنا مريفة» في حديقة منازف، صورة أصيلة من الموروث الإماراتي، عبر إحياء أنماط الحياة القديمة بأسلوب ميداني يعكس قيم البيئة الصحراوية، ويعزز الارتباط بالتراث الثقافي والاجتماعي للدولة.

كما شملت الفعالية مجموعة من الأنشطة التراثية والرياضية التي استقطبت الأسر والأطفال، وأسهمت في خلق مساحة تفاعلية بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المحلي.

وأكدت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً لرسالة رئيسة مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في بناء أجيال واعية، متمسكة بهويتها، ومشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع، لترسم ختاماً نوعياً يليق بروح عام المجتمع 2025، ويؤسس لانطلاقة أكثر عمقاً وتأثيراً في عام الأسرة 2026.