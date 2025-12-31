محمد بن راشد يعزي بوفاة محمد بن عبيد آل مكتوم

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

تشييع الجثمان

وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، تشييع جثمان المغفور له الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وقد أدى سموهم صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد زعبيل الكبير بدبي، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.