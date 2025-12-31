حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالرحمن النعيمي

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ عبدالرحمن بن علي بن راشد النعيمي.

وأعرب سموهما، لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الرميلة بعجمان، عن خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة بنت عبدالرحمن النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مشيرف بعجمان، أمس، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وقدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ عبدالرحمن النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرميلة بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سموه واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة بنت عبدالرحمن النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

كما قدم واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن النعيمي، والمغفور لها فاطمة بنت عبدالرحمن النعيمي، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.