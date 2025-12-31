«الشارقة الخيرية» توفر 76 حرفة للأسر المنتجة

ريد السويدي

وفرت جمعية الشارقة الخيرية خلال نوفمبر من العام الجاري 76 فرصة عمل ضمن مشروع الأسر المنتجة الذي يستهدف الأسر الفقيرة في البلدان الأشد احتياجاً، وذلك من خلال دعم العاملين في الحرف البسيطة وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.

وقال خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن المشروع استهدف فئات تعمل في مهن تعتمد على الجهد اليومي مثل صيادي الأسماك، وسائقي العربات، وسائقي الدراجات النارية، إلى جانب الخياطة، موضحاً أن الجمعية وفرت لكل حالة الأدوات الأساسية التي تساعدها على تطوير عملها وتحسين إنتاجيتها، بما يمكن المستفيد من الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الكسب والاستقرار.

وأوضح أن مشروع الأسر المنتجة يجسد رؤية الجمعية في الانتقال من نمط المساعدة المؤقتة إلى التمكين الحقيقي، عبر خلق فرص تتيح للمستفيدين الاعتماد على أنفسهم.