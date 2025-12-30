حاكم أم القيوين يعزي في وفاة موزة إبراهيم آل علي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي.

وأعرب سموهما، خلال زيارة مجلس العزاء في منطقة الراس في الإمارة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة، داعيين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة كل من المغفور لها حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي، والمغفور لها بخيتة راشد عيسى بن شقوي آل علي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلسي العزاء في منطقتي البطين وعود الطاير في أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدتين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.