محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والسويدي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد حزيم الفلاسي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد، على كريمة سالم سلطان بالرشيد السويدي.

وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وهنأ سموهما، العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

محمد بن راشد في صورة جماعية مع العريس وذويه

تصوير: علي عيسى حمدان بن محمد خلال حفل الاستقبال بحضور سعيد بن مكتوم والعريس وذويه

حمدان بن محمد في حديث مع العريس وذويه