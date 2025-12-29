Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والسويدي

  • حمدان ومنصور بن محمد يحضران حفل الاستقبال ويهنئان العريس وذويه
undefined's profile picture

البيان

دبي
محمد بن راشد خلال حضوره حفل الاستقبال
تصوير: خليفة اليوسف
محمد بن راشد خلال حضوره حفل الاستقبال

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد حزيم الفلاسي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد، على كريمة سالم سلطان بالرشيد السويدي.

وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وهنأ سموهما، العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

محمد بن راشد في صورة جماعية مع العريس وذويه
محمد بن راشد في صورة جماعية مع العريس وذويه

حمدان بن محمد خلال حفل الاستقبال بحضور سعيد بن مكتوم والعريس وذويه
تصوير: علي عيسى
حمدان بن محمد خلال حفل الاستقبال بحضور سعيد بن مكتوم والعريس وذويه

حمدان بن محمد في حديث مع العريس وذويه
حمدان بن محمد في حديث مع العريس وذويه

منصور بن محمد خلال حضوره حفل الاستقبال
منصور بن محمد خلال حضوره حفل الاستقبال